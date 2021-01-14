Yolboyu köyü sakinleri, buz pistine dönüştürdükleri çay üzerinde Türkiye Curling Federasyonu heyetini ağırladı.

Köye giden Susuz Kaymakamı Hamza İnam, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Curling Milli Takım sporcuları, antrenör ve federasyonun bazı yönetim kurulu üyeleri, mini curling pisti oluşturulan çay üzerinde köy çocuklarıyla curling oynadı.

[Fotoğraf: AA]

Bu kez profesyonel curling ekipmanlarıyla oynadılar

Daha önce curling sporunda kullanılan "curling taşı" yerine buz kütlesini, buzun süpürüldüğü "curling süpürgesi" yerine ise temizlik fırçasını kullanan çocuklar, bu kez profesyonel spor aletleriyle curling oynamanın heyecanını yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, köy çocuklarının donan çay üzerindeki curling heyecanının gündem haline geldiğini ifade etti.

"Curling Kadın Milli Takımı, Avrupa'da en iyi 10 ülke arasına girmesine rağmen, bu kadar ses getirmedi. Biz de buna kayıtsız kalamazdık, arkadaşlarla istişare ettik ve haberden hemen sonra buraya geldik. Curlingin geçmişinde donan nehir, akarsular üzerinde olduğu için biz de burada güzel bir başlangıç yaptık. Milli takım sporcularıyla köydeki çocukları ziyaret ettik. Orjinal taş, süpürge ve ayakkabılarla sporu yaptırıyoruz. Curling müsabakalarımız olacak kaymakamlığın desteğiyle çocukları Erzurum'a götürüp hem müsabakaları izleteceğiz hem de curling yaptıracağız."

[Fotoğraf: AA]

Şebin, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla geldiklerini belirterek, köylülere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

Kaymakam Hamza İnam: Mini bir curling sahası yapmayı planlıyoruz

Susuz Kaymakamı Hamza İnam ise çocukların kısıtlı imkanlarla curling oynadığını ve bunun gündeme geldiğini anımstı.

"Federasyonumuz da bunu görmüş, buraya gelerek çocuklara çeşitli hediyeler ve spor malzemesi takdim ettiler. Biz de buradan başlayarak ilçe merkezinde mini bir curling sahası yapmayı planlıyoruz. Kars'ın soğuğunun getirdiği avantajları kullanıp çocuklarımızı bir anlamda güzel farklı sporlara yönlendirmeyi amaçlıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Köy çocuklarından Mustafa Kemal Şalat da gerçek curling ile tanıştıkları için çok mutlu olduklarını belirtti

"Asıl curlingciler buraya geldi ve birlikte oynadık. Burada bu oyunu bize oynatan ağabeylerimize, amcalarımıza teşekkür ediyoruz. Çok mutlu oldum, Kars Çayı'nın üstü gerçek curling sahası gibi oldu."

[Fotoğraf: AA]

Çocuklardan Özgür Çağlar Şimay da hayallerini gerçekleştiren Türkiye Curling Federasyonu yetkililerine teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]