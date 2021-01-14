Nadal'ın antrenörü eski İspanyol tenisçi Carlos Moya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Avustralya'ya yolculuğu öncesi yaptırdığı koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Moya, bu konuyu Nadal ile konuştuğunu belirtti.

"Rafael ile ortak karar aldık. Avustralya'ya gitmeyeceğim ve karantina sürecimi İspanya'da ailemin yanında geçireceğim."

Tek erkeklerde dünya 3 numarası Avusturyalı Dominic Thiem'in antrenörü Nicolas Massu'nun da Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Avustralya Açık'a yine de katılmayı hedefleyen Şilili çalıştırıcının birkaç gün içinde yeniden teste gireceği ve sonucun negatife dönmesi halinde turnuvanın düzenleneceği Melbourne kentine gidecek.

Kurallar gereği, 8 Şubat'ta başlayacak Avustralya Açık'a katılacak tenisçi ve takımlarının, turnuvanın 15 gün öncesinde oyunların düzenlendiği Melbourne kentine gelerek belirlenen yerlerde karantinaya girmesi gerekiyor.