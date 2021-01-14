Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Kasapoğlu çocuklarla voleybol oynadı
[Fotoğraf: DHA]
Siirt'e giden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çocukların araç lastiklerinden yaptığı ve daha sonra bakanlık ve belediye desteğiyle spor tesisine dönüştürülen Lastik Park'ta çocuklarla voleybol oynadı.
Bakan Kasapoğlu, spor faaliyetlerinde yapılan hizmetleri yerinde incelemek üzere Siirt'e gitti. İlk olarak Afetevleri Mahallesi'nde bulunan ve çocukların araç lastiklerinden yaptığı, daha sonra bakanlık ve belediye desteğiyle spor tesisine dönüştürülen Lastik Park'ta çocuklarla buluştu. Çocuklarla bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra onlarla voleybol oynadı.
Bakan Kasapoğlu, çocuklara tablet ve milli takım forması hediye ettikten sonra beraberindekilerle Siirt Valiliği'ne geçti.
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanlığı
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