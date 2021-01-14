Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan hastaneye yönelik geçtiğimiz salı günü intihar eylemi düzenlemek isteyen iki DEAŞ'lı terörist güvenlik güçleri tarafından son anda engellenmişti.

Yerel güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen iki teröristin yapılan tahlillerinde kanlarında yüksek miktarda uyuşturucu madde tespit edildi.

DEAŞ'lı teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada ise; 1 adet fünye düzenekli canlı bomba yeleği, 1,5 kilo civarında TNT ile bu TNT’nin güçlendirilmesinde kullanılan yaklaşık 2 kilo civarında demir bilye ve düzeneğe ateşlemeyi sağlaması amacıyla bağlanmış 1 metre infilaklı fitil ile 1 el bombası fünyesi bulundu.