İstanbul Ataşehir'de bir sitedeki 15 katlı binanın 14. katında yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış bir kadını dumandan etkilenmiş halde buldu.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şüpheli şahıs gözaltına alındı

Yangın söndürülürken, kadının eski erkek arkadaşı tarafından bağlandığı öğrenildi. Zanlı, kısa süre içinde yakalanıp gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Kasten yaralama ve yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" konusunda çalışma yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili yapılan detaylı araştırmalarda mağdur şahsın ikamette yalnız yaşadığı bilgisine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli şahsın mağdur şahsın eski erkek arkadaşı olduğu, tarafların geçimsizlik sebebi ile sık sık tartıştığı ve kavga ettiği, olay günü de mağdur şahsın ikameti olan olay yeri adreste bulundukları, sebepsiz olarak tartıştıkları ve şüphelinin bu tartışma neticesinde olayı gerçekleştirip ikametten ayrıldığı anlaşılmıştır. Emre Y. isimli şüpheli şahıs görevlilerimizce kısa süre içinde yakalanmıştır. Konu ile ilgili tahkikat işlemleri devam etmektedir."