Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 milyon lira bütçeli “Bir Dünya Üreten Kadın Projesi” hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Artuklu, Dargeçit, Nusaybin, Ömerli ve Derik ilçelerindeki 18-45 yaş arasında olan ve geçimini sosyal yardımlarla sağlayan 200 kadına lavanta ekimi ve hasadı konusunda eğitim verildi.

[Fotoğraf: AA]

1020 dekar alanda 800 binden fazla lavanta fidesini toprakla buluşturan kadınlardan 60’ı “Bir Dünya Üreten Kadın Kooperatifi”nde istihdam edildi.

“2 yıl sonra bu lavanta bahçelerinde yağ da elde edeceğiz”

Her bir kadına 17 dönüm tarlanın tahsis edildiği projeyle ilgili olarak, Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, “İnşallah 2 yıl sonra bu lavanta bahçelerinde yağ da elde edeceğiz. Dekar başına 6-7 litre yağ çıkmakta. Bu da önemli bir katkı sağlayacak” dedi.