Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emlak bürosunda kumarda yakalandılar
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'de emlakçı bürosunda kumar oynayan 10 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri Karakaş Mahallesi Noter Sokak'ta bir işletmede kumar oynandığı bilgisine ulaştı.
Polis ekiplerini fark eden şüpheliler işletmenin kapısını kilitleyerek, ekiplerin içeriye girmesine izin vermedi.
Daha sonra içeriye giren ekipler işletmede kumar oynandığını tespit etti. Ekipler iş yerinde yaptıkları aramada, oyun kağıtlarını çöp kutusunda buldu.
Olayla ilgili işletme sahibi Emre O. ile toplam 10 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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