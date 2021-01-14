Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 14:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'un tuz dağları
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul genelinde gerek duyulduğunda yollara dökülmek üzere toplam 300 bin ton tuz hazırda bekletiliyor. Kartal'daki tuz deposu havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar uyarısı yaptı. İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde önlemler alındı. Kartal'da yollara dökülmek üzere toplam 300 bin ton tuz hazırda bekletiliyor.
İstanbul’un kritik noktalarında toplamda 71 tuz ikmal noktası bulunuyor. Bunun dışında 300 noktada tuz kutusu ve tuz çuvalları mevcut.
Etiketler: İstanbul
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