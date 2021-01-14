Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar uyarısı yaptı. İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde önlemler alındı. Kartal'da yollara dökülmek üzere toplam 300 bin ton tuz hazırda bekletiliyor.

İstanbul’un kritik noktalarında toplamda 71 tuz ikmal noktası bulunuyor. Bunun dışında 300 noktada tuz kutusu ve tuz çuvalları mevcut.