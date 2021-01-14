Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 14:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tarihi çeşme 200 yıldır akıyor
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin en eski çeşmelerinden biri olan Kertil Tekke çeşmesi, Roma ve Bizans dönemlerinde şehrin önemli su kaynağı olarak kullanıldı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan tarihi Kertil Tekke çeşmesi yaklaşık 200 yıldır durmadan akıyor.
Eski dönemlerde insanların kıyafetlerini yıkadıkları ve su ihtiyaçlarını karşıladıkları çeşme, ilk kez 1999 Marmara depreminden sonra restore edildi. Restore edildikten sonra uzun yıllar şehrin kültürüne katkı sağladı.
Çeşmenin arkasındaki toprak hazne sayesinde su kışın sıcak ve yazın soğuk akıyor. Üniversite öğrencileri çeşmenin üzerindeki yazıları incelemeye geliyor.
Çeşmeyi definecilerden korumak için hareket geçilirken, 2011 yılında çeşmenin dokusuna zarar vermeden mermerle kapladı. Tarihi çeşme eskiden sık sık definecilerin talanına uğruyordu. Ancak mermerle kaplanmasının ardından defineciler çeşmeden uzaklaştı.
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