16 Şubat 2020 tarihinde çay bahçesinde olay çıkaran Gülcan Ç. hakkında, işletme sahibi ve çalışanların şikayeti üzerine, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı, Gülcan Ç. hakkında mala zarar verme, hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 6 yıl 10 ay hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Kahramanmaraş 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Gülcan Ç.’nin de şikayetçi olması nedeniyle, çalışanlardan Yaşar Yıldız hakkında da 1 yıl hapis cezası istendi.

Gülcan Ç. 12 Ocak 2021 tarihinde de gittiği güzellik merkezinde maske takması konusunda uyarılması üzerine olay çıkararak tekrar gündeme gelmişti.