Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi sınırda yakalandı
Edirne'de, terör örgütü DHKP/C şüphelisi M.Ö, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapacağı istihbaratı doğrultusunda terör örgütü DHKP/C üyesi şüphelisi M.Ö'yü takibe aldı.
Yunanistan'a kaçma girişimi sırasında sınırda yakalanan zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: DHKPC/C Terör Örgütü
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