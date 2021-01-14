Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında Nişantepe Mahallesi'nde "hırsızlık" ve "taksirle ölüme neden olma" suçlarından hükümlü, "başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması" suçundan da aranan firari F.D.'nin bir evde saklandığı ihbarını aldı.

F.D.'nin bulunduğu binanın etrafını kuşatan polis, şüpheliyi teslim olması yönünde anons ederek uyardı.

Ekipler, dışarıda beklediği sırada binadan başörtülü ve maskeli bir kadın çıktı. Polis, şüphelendiği bu kişiden maskesini çıkarmasını istedi. Maskesini çıkaran kişinin F.D. olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan F.D. hakkında 16 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetten sevk edildiği adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

