Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da Bizans dönemine ait sütun başlıkları ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi sütun başlıkları, incelenmek üzere müzeye götürüldü.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altıntaş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışına tarihi eser kaçıracağı iddia edilen R.A'yı takibe aldı.
Şüphelinin Oysu köyündeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, evinde ve aracında yaptıkları aramalarda Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen mermerden yapılmış iki sütun başlığı ele geçirildi. Parçalar, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan R.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tarihi Eser
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