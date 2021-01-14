Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altıntaş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışına tarihi eser kaçıracağı iddia edilen R.A'yı takibe aldı.

Şüphelinin Oysu köyündeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, evinde ve aracında yaptıkları aramalarda Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen mermerden yapılmış iki sütun başlığı ele geçirildi. Parçalar, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan R.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.