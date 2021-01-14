Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden 3 il için kar uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Marmara Bölgesi'nin güneyinde bu gece saatlerinden itibaren beklenen kar yağışının, yarın öğle saatlerine kadar Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara göre, bugün Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında etkili olması bekleniyor.
Bu gece saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin güneyinde beklenen kar yağışının da yarın öğle saatlerine kadar Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 14, 2021
Marmara'nın Güneyinde Beklenen Kar Yağışlarına Dikkat!https://t.co/412hyAvz66 pic.twitter.com/onfj8NsfNz
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji
Sıradaki Haber
Doğu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz