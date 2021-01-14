Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde satışa hazır paketlenmiş eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 150 küçük pakette satışa hazır eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 740 lira ele geçirdi.
Şüphelilerin uyuşturucunun bir kısmını tavan arasına gizlediği belirlendi.
Gözaltına alınan E.Ş., E.G, İ.G. ve M.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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