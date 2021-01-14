Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi'nde arazi araması yapan ekipler, 50 kilogram Afyon sakızı ve 12 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.
Şüphelilerin soruşturması sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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