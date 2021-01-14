Beytüşşebap ilçe merkez ve köylerinde açılan kilim kurslarında kadınlar, geleneksel Jirki kilimini yaşatmaya çalışıyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde İŞKUR ortaklığındaki eğitimlerde 15'er kişilik kurslar açıldı.

Başaran ve Pirinçli köylerinde açılan kurslarda birçok çeşidi olan el emeği göz nuru kilimler, uzun uğraşlar sonucu tamamlanıyor.



