Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 11:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Jirki kilimi Şırnaklı kadınlara iş kapısı oldu
[Fotoğraf: İHA]
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş Jirki kilimi için açılan kurslarda onlarca kadın iş imkanı buldu.
Beytüşşebap ilçe merkez ve köylerinde açılan kilim kurslarında kadınlar, geleneksel Jirki kilimini yaşatmaya çalışıyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde İŞKUR ortaklığındaki eğitimlerde 15'er kişilik kurslar açıldı.
Başaran ve Pirinçli köylerinde açılan kurslarda birçok çeşidi olan el emeği göz nuru kilimler, uzun uğraşlar sonucu tamamlanıyor.
Etiketler: İŞKUR
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