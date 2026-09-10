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Dünya
AA 10.09.2026 15:41

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Yakıt tasarrufu kapsamında devlete ait konferans salonları kapatılacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, elektrik üretiminde kullanılan yakıtın tasarrufu kapsamında devlete ait konferans salonları, yüzme havuzları ve binaların büyük bölümünün kapatılacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Yakıt tasarrufu kapsamında devlete ait konferans salonları kapatılacak

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Pezeşkiyan, İçişleri, Petrol, Enerji ile Sanayi, Maden ve Ticaret bakanlıklarından yetkililerin katıldığı Yakıt Komitesi toplantısında konuştu.

Elektrik tüketim modelinin düzeltilmesinde hükümetin öncü olması gerektiğini belirten Pezeşkiyan, "Verimliliği artırmak ve yakıt tüketiminde tasarruf sağlamak amacıyla, krizin aşılması için devlete ait konferans salonlarının, yüzme havuzlarının ve binaların büyük bölümü kapatılacak veya birleştirilecek." dedi.

Pezeşkiyan, valilikler gibi kamu kurumlarının binalarında çatı tipi güneş panellerinin yaygınlaştırılmasının da gündemde olduğunu belirtti.

Mevcut yakıt ve enerji durumunun medya aracılığıyla kamuoyuna açık şekilde anlatılmasının önemini vurgulayan Pezeşkiyan, her bir vatandaşın ve üretim biriminin enerji tüketim modelinin düzeltilmesine katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, enerji yönetimi kültürünün toplumda yerleşmesi halinde yakıt yönetimi sürecinin de iyileştirilebileceğini kaydetti.

İran'da enerji sıkıntısı

İran’da son dönemde yaşanan peş peşe elektrik kesintilerinin temel nedeninin, termik santrallere yeterli yakıt sağlanamaması olduğu belirtiliyor. Ülkenin elektrik üretiminin yüzde 86’dan fazlasını karşılayan termik santrallerde doğal gaz tedarikinin geçen yıllara göre azalması, buna karşılık sıvı yakıt stoklarının da ciddi biçimde gerilemesi elektrik üretimini olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle konutlarda doğal gaz tüketiminin artmasının santrallere ayrılan gazı daha da azaltabileceği ve kış aylarında elektrik arzında daha ciddi sorunlar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Başkent Tahran'da gün aşırı​​​​​​​ 2 saat elektrik kesintisi uygulanırken, bir taraftan ABD savaşının enerji üretimi ve nakil hatlarına verdiği zarar, diğer taraftan enerji üretim ve dağıtım sisteminin geliştirilememesi ülkede enerji sorununun sürmesine neden oluyor.

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