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Türkiye
AA 10.09.2026 15:40

Silivri açıklarında batan geminin mürettebatı 9. gününde aranıyor

Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemideki 10 kişilik kayıp mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları 9'uncu gününde sürüyor.

Silivri açıklarında batan geminin mürettebatı 9. gününde aranıyor

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de "Alsu" ile "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemilerin çarpışmasının ardından batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki mürettebata ulaşılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri unsurlarınca başlatılan geniş çaplı arama ve kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor.

Silivri sahilinde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan kriz merkezinde toplanan kayıp yakınları, günlerdir yetkililerden gelecek olumlu haberi bekliyor. Ailelerin alandaki ihtiyaçları Türk Kızılay ve AFAD ekipleri tarafından karşılanıyor.

Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" batmıştı.

Kazanın 4'üncü gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalış ile tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı.

Silivri İlçe Kaymakamı Murat Eren, dün akşam saatlerinde kayıp mürettebatın yakınlarıyla bir araya geldi.

Mürettebat yakınlarıyla görüşen Eren süreç hakkında bilgi aldı ve ailelerin yanında olduğunu ifade etti.

Eren, kayıp mürettebatın bulunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında değerlendirmelerde bulunarak, ailelerin yaşadığı zorlu süreçte kendilerine her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.

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