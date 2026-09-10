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Türkiye
AA 10.09.2026 12:08

Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 1 şüpheli daha yakalandı

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 1 şüpheli daha yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan eski Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le kamuoyuna yansıyan WhatsApp yazışmalarını gerçekleştiren avukat E.G. polis ekiplerince yakalandı.

Soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 10'u 7 Ağustos'ta tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığının 8 Ağustos 2026 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırılmıştı.

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