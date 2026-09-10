"Sarallar"ın eylem planı deşifre edildi: 19 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şehirlerde yapılanan, gençleri istismar eden, sosyal medyayı propaganda aracı olarak kullanan, vatandaşların canına, malına, huzur ve esenliğine zarar vermeye cüret eden çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalar yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmalar kapsamında, İstanbul İl Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda 31 Ağustos'ta Kadıköy'de durdurulmaya çalışılan araçtan kaçan 3 şüphelinin emniyetin dikkati sayesinde bir tabanca ve uyuşturucu maddeler ile yakalandığı bildirildi.

Açık ve kapalı kaynak ile analiz çalışmalarında, Beykoz'daki peyzaj alanı olarak faaliyet gösteren bir adresin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, burada dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda 1 roketatar silah, 3 roketatar sevk fişeği, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 uzun namlulu silah, 2 otomatik silah, silahlara ait çok sayıda şarjör ve çok sayıda fişek, 1 çalıntı motosiklet, eylemde kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı 1 aracın ele geçirildiği aktarıldı.

Müşteki Sedat Şahin'i öldürme eylemi planlanıyordu

Açıklamada, ele geçen suç unsurlarının soruşturmaya konu adrese peyderpey getirildiği ve alanda bulunan ağaçların ve saksıların arasına gizlendiği, hakkında daha önceden kırmızı bülten düzenlenen ve firari şekilde yurt dışında bulunan Sarallar çıkar amaçlı, silahlı ve organize suç örgütü üyesi şüpheli Yakup Kerem Saral tarafından müşteki Sedat Şahin'e kasten öldürme eylemi yapılmasının planlandığı, ele geçen suç unsurlarının da bu eylemde kullanılmak üzere operasyondan 1 gün önce alanda bulunan konteynere taşındığının belirlendiği kaydedildi.

Eyleme iştirak eden 7'si İran uyruklu 1'i adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 19 şüphelinin yakalandığı, ikametlerinde yapılan aramalarda 1 silah ve çok sayıda fişeğin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah fotoğrafları, uyuşturucu madde fotoğrafları, uyuşturucu madde ticaretine ilişkin yazışma içerikleri görülmüş, Yakup Kerem Saral'ın Sedat Şahin'e yönelik eylem hazırlığında olduğu, Sedat Şahin'in resimlerinin ve Sedat Şahin'in katılacağı davet ve organizasyonlarla ilgili keşif faaliyetlerinin bulunduğu, Yakup Kerem Saral'ın eylemi gerçekleştirecek şüphelileri eylemden sonra yasa dışı yollarla yurt dışına kaçıracağı ve yüklü miktarda ödeme yapacağı şüphelilerden ele geçen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde anlaşılmıştır. Yakalanan ve gözaltına alınan 19 şüpheli (1'i adli süreçteki çocuk) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu şekilde hazır edilmiş ve İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hepsi tutuklanmıştır."