MSB'den AP kararına tepki: Tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşım

Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda alınan kararlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Üçüncü tarafların adil ve tarafsız bir tutum sergilemesi gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, Ada’ya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz

Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonunca, GKRY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihî gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir.

Avrupa Birliği ve kurumlarının, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türklerine yönelik sistematik saldırıları ve EOKA terör örgütünün insanlık dışı eylemlerini görmezden gelerek GKRY’nin tek taraflı iddia ve söylemlerini esas alması, Kıbrıs Meselesi’nin çözümüne katkı sağlamaktan uzaktır. Üçüncü tarafları, tarihî gerçekler ışığında adil ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet ediyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 50 yılı aşkın süredir Ada’daki barış ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır."

"Silah ve askeri araçların teslim edilmesi sürece sağlıklı bir ilerleme sağlar"

MSB, Suriye’de iç savaş sürecinde oluşan koşullarda yürütülen Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) fesih sürecine ilişkin de şunları aktardı:

"Suriye’nin toprak bütünlüğü ile “tek devlet, tek ordu” anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih ve entegrasyon süreci yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, silah ve askerî araçların Suriye ordusuna teslim edilmesi, entegrasyon sürecinin ve “tek ordu” ilkesinin doğal bir gereğidir.

İç savaş döneminde eski rejim unsurlarından kalan veya terörizmle mücadele gerekçesiyle uluslararası aktörler tarafından sağlanan silah ve askerî araçların Suriye ordusuna teslim edilmesinin, sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz."

MSB basın bilgilendirme

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Komutanlığın, NATO standartlarına uygun şekilde faaliyetleri planlama ve icra etme yeteneğine sahip olduğunu belirten Aktürk, "Nitelikli personeli, modern altyapısı, gelişmiş simülasyon ve komuta kontrol imkanlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekat kabiliyetine önemli katkılar sağlamakta, bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatlarıyla gerçekçi ve güncel harekat ortamları oluşturarak personelin karar verme, planlama, sevk ve idare yeteneklerini geliştirmektedir" dedi.

Tuğamiral Aktürk, Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığının NATO ağına tam entegre modern muhabere ve bilgi sistemleri ile medya stüdyosu ve güvenlik sistemleriyle donatıldığını ifade ederek, milli ve uluslararası komuta yeri tatbikatlarının yanı sıra harp oyunları, toplantı, seminer, konferans, pnel ve akademik faaliyetleri icra etme kabiliyetine sahip olduğu bilgisini verdi.

Komutanlığın, sahip olduğu tecrübe ve uzmanlıkla NATO'nun yüksek hazırlık seviyesinin desteklenmesine katkı sağladığını söyleyen Aktürk, şunları kaydetti:

"Değişen güvenlik ortamı, gelişen konseptler ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda müttefiklerin birlikte çalışabilirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığımız, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğimizin koordinatörlüğünde, 7-10 Eylül tarihleri arasında 42 ülkeden alanında uzman 542 iletişimcinin katıldığı NATO İletişimciler Konferansı'na ev sahipliği yapmıştır. NATO'nun stratejik iletişim kapasitesinin geliştirilmesi, dezenformasyona karşı dayanıklılığın artırılması ve müttefikler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulan söz konusu konferansta, güncel güvenlik ortamına ilişkin iletişim yaklaşımları, stratejik iletişimin geleceğine yönelik eğilimler, değişen bilgi ve iletişim ortamının beraberinde getirdiği fırsat ve sınamalar, bilişsel alandaki gelişmeler ile yapay zeka araçlarından etkin şekilde yararlanılmasına ilişkin hususlar ele alınmıştır."

Terörle mücadele

Aktürk, Türkiye'nin savunma ve güvenliği için çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlerine devam ettiğini vurguladı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, şöyle devam etti:

"Hafta içerisinde 2 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Hudutlarımızda ise sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 790 şahıs yakalanmış, 887 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 445, engellenen kişi sayısı da 49 bin 394 olmuştur. Ayrıca bu hafta içerisinde Iğdır ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ikili ilişkiler ve NATO başta olmak üzere uluslararası görevler kapsamında bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bu kapsamda, 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından Libya'nın doğu ve batı bölgelerindeki Silahlı Kuvvetler mensubu 362 misafir askeri personelin katılımıyla icra edilen "Komando Temel Eğitimi"nin başarıyla tamamlandığını belirten Aktürk, "Libya'nın birlik ve bütünlüğü ile kalıcı istikrarına büyük önem veren ülkemiz, 'Tek Libya, Tek Ordu' hedefi doğrultusunda Libya'nın doğusu ve batısıyla ilişkilerini geliştirmeye ve askeri eğitim ve işbirliği faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail

İsrail'in, Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını sistematik şekilde sürdürdüğünü ifade eden Aktürk, bölge halkının göçe zorlanmaya devam edildiğini dile getirdi.

Lübnan'da, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 300'ü, yaralananların sayısının ise 12 bin 300'ü aştığının bilgisini veren Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin'de ise sadece ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bin 300'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitirenlerin toplam sayısı yaklaşık 75 bine ulaşmıştır. Dünya Gıda Programı, Gazze nüfusunun üçte ikisinin kritik veya acil düzeyde açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirmiştir. İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."

Eğitim ve tatbikatlar

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yüksek hazırlık seviyesini muhafaza etmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda 31 Ağustos'ta Kırklareli'de başlayan Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın Yıldırım Seferberlik Tatbikatı ile 7 Eylül'de Macaristan'da başlayan Air Wolf Hunting Arama Kurtarma tatbikatlarının yarın sona ereceği bilgisini veren Aktürk, "31 Ağustos-25 Eylül tarihleri arasında Portekiz’de Repmus İnsansız Deniz Sistemlerinin Denenmesi, Tunus'ta Phoenix Express Deniz Güvenliği, Bulgaristan'da Triton Mayın Harekatı ile Portekiz'de NATO Bold Machina Deniz Özel Harekatı tatbikatlarına katılım sağlanmakta,11 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında ise Özbekistan'da Sonsuz Kardeşlik-V Özel Kuvvet, Romanya'da Burebista Fiili Hava ile Eastern Shield Hava/Dron Savunma tatbikatlarına iştirak edilmesi planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Aktürk, NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülen Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında 14 Eylül'de Romanya'nın NATO hava sahasında yapılacak eğitim uçuşuna iki F-16 ve bir tanker uçağı ile katılım sağlanacağını aktardı.

Yapılacak diğer faaliyetlere ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Yarın, Mehteran Birlik Komutanlığımızca 'Yaşayan Miras Festivali' kapsamında Kütahya'da, Deniz Kuvvetleri Bando Komutanlığımız tarafından 'Kültür Yolu Festivali' çerçevesinde Kayseri'de, 12 Eylül'de ise 6'ncı Kolordu Bölge Bando Komutanlığımız tarafından 'Kültür Yolu Festivali' çerçevesinde Kahramanmaraş'ta konserler düzenlenecektir. Ayrıca Ertuğrul Fırkateyni Şehitlerini Anma Töreni kapsamında 16 Eylül'de İstanbul Beşiktaş'taki Barbaros Anıtı'nda anma töreni icra edilecektir. 8-10 Eylül tarihleri arasında Mısır'da düzenlenen '2'nci El-Alameyn Hava Fuarı' kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz tarafından gösteri uçuşları gerçekleştirilmekte,12-13 Eylül’de Fransa'da düzenlenecek 'Saint-Dizier Hava Gösterileri'ne ise SOLOTÜRK Gösteri Ekibimiz tarafından katılım sağlanması planlanmaktadır."

Envantere yeni giren silah sistemleri

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ile kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Son bir hafta içerisinde, MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmat, savunma sanayi paydaşlarına orta menzilli füze yakıt çubuğu ile Altay tankı ana silah sistemi teslim edildiğini aktaran Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"ASELSAN tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza 'Hassas Güdüm Kiti' (HGK-84) ve 'Lazer Güdüm Kiti' (LGK-82) teslimatları başarıyla gerçekleştirilmiştir. MKE tarafından ayrıca, 8-10 Eylül tarihleri arasında Mısır'da düzenlenen 2'nci El-Alameyn Hava Fuarı’na, 8-11 Eylül tarihleri arasında Polonya'da gerçekleştirilen 'MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katılım sağlanmaktadır. Söz konusu fuar kapsamında MKE ile Polonya'nın savunma sanayi kuruluşlarından PGZ arasında, hava savunma sistemleri alanında işbirliğine yönelik Mutabakat Zaptı imzalanmıştır."

Aktürk, ayrıca personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, bu kapsamda 7 Eylül'de başlayan "Türk Silahlı Kuvvetleri 2026 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" başvurularının 7 Ekim'e kadar devam edeceğini söyledi.

Gemi kazaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıkları ile Marmara Denizi'nde batan gemilere ilişkin Aktürk, "30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan vatandaşlar ile 2 Eylül'de Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin kayıp mürettebatına yönelik arama kurtarma faaliyetlerimiz Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülmektedir." diye konuştu.

Aktürk, söz konusu kazalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutlayan Aktürk, Sakarya Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünü de şimdiden kutladıklarını ifade etti.

MSB Sözcüsü Tuğamiral Aktürk, sözlerine şöyle devam etti:

"15 Eylül Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünü şimdiden kutluyor, Nuri (Killigil) Paşa'yı ve komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun kahraman şehit ve gazileri ile 136 yıl önce Türk-Japon dostluğu için yola çıkan ve dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak 16 Eylül 1890'da batan Ertuğrul fırkateynindeki şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."