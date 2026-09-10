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Gündem
TRT Haber 10.09.2026 14:18

Tokyo’da '70 Yıl Sonra Yeniden Görülen Japonya Fotoğraf Sergisi ve Kitap Tanıtımı' düzenlenecek

İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin kültür ve sanat aracılığıyla gelişimine katkı sunmak ve Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünü desteklemek amacıyla 14-15 Eylül 2026 tarihlerinde Tokyo Yunus Emre Enstitüsü'nde “70 Yıl Sonra Yeniden Görülen Japonya Fotoğraf Sergisi ve Kitap Tanıtımı” etkinliği düzenlenecek.

Tokyo’da '70 Yıl Sonra Yeniden Görülen Japonya Fotoğraf Sergisi ve Kitap Tanıtımı' düzenlenecek

Programda;diplomasi, kültür-sanat, akademi ve medya dünyasının temsilcileri ile davetliler bir araya gelecek. Programın, fotoğraf sanatının evrensel dili aracılığıyla iki ülkenin ortak hafızasına katkı sunması ve Türkiye-Japonya dostluğunun kültür ve sanat alanındaki yansımalarını görünür kılması amaçlanıyor.

Etkinlik kapsamında, usta fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar’ın 1956 ve 1957 yıllarında Japonya’da kayda aldığı fotoğraflardan oluşan sergi ziyaretçilere açılacak. Yaklaşık 70 yıl öncesinin Japonya’sına ışık tutan bu seçki, Keribar’ın kişisel tanıklığını ve dönemin görsel hafızasını bugünün izleyicisiyle buluşturacak.

Programda ayrıca, İzzet Keribar’ın Japonya’ya ilişkin fotoğraf çalışmalarını bir araya getiren “70 Yıl Sonra Yeniden Görülen Japonya” başlıklı fotoğraf kitabı da tanıtılacak. Keribar’ın uzun yıllara dayanan fotoğraf birikimi ile Japonya’ya ilişkin gözlemlerini buluşturan kitap, ülkenin kültürel ve toplumsal zenginliğini sanatçının özgün görsel diliyle okuyucuya sunuyor.

14 Eylül’de açılacak sergi, 15 Eylül boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Sergi ve kitap tanıtımıyla Türkiye’nin kültürel diplomasi ve kamu diplomasisi faaliyetleri kapsamında Japon kamuoyuyla nitelikli bir kültürel etkileşim zemini oluşturması amaçlanıyor.

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İletişim Başkanlığı Japonya Yunus Emre Enstitüsü
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