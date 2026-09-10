Adalet Bakanlığı: 15 bin alım için süreç başlatıldı

Söz konusu dönemde adalet teşkilatının fiziki altyapısından insan kaynağına, dijital dönüşümden çocuk adaletine, uluslararası adli işbirliğinden infaz sistemine kadar geniş bir alanda yeni uygulamalar devreye alındı.

Dijital adalet uygulamalarının genişletildiği dönemde, "Alo Adalet 135" ve "e-Avukat" gibi yeni hizmetler devreye alındı.

Adalet alanında vatandaş odaklı yürütülen çalışmalar kapsamında da yeni adliyeler ve mahkemeler faaliyete geçirildi, 15 bin yeni personel için de alım süreci başlatıldı.

7 ayrı ihtisas dairesi kuruldu

Bakan Gürlek'in göreve gelmesiyle Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 ayrı ihtisas dairesi kuruldu.

Kurulan Adli Emanet Daire Başkanlığı, Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı, Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı, Terör Suçları Daire Başkanlığı ile Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlıkları, görev alanlarında hizmet vermeye başladı.

Terör Suçları Daire Başkanlığı ile Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığınca, terör örgütlerine yönelik 2 bin 386 operasyonun adli verileri merkezi olarak takip edildi. Terörizmin finansmanı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında 12 ilde ihtisas soruşturma büroları kuruldu.

Örgütlü, narkotik ve ekonomik suçlar kapsamında da 81 ilde gerçekleştirilen 5 bin 35 operasyonda 56 bin 178 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 25 bin 376'sı tutuklanırken, 10 bin 85 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca, ülke genelinde 638 dosya üzerinde yeniden değerlendirme süreci başlatıldı. Bu kapsamda 40 dosyada, 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olay aydınlatıldı. Bu dosyalar kapsamında 90 şüpheli hakkında tutuklama, 26 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanması kararı verildi.

12. Yargı Paketi devreye alındı

Bakan Gürlek döneminde, 12. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Paket kapsamında hukuk davalarında duruşmalar arasındaki sürenin 3 ayı geçmemesine yönelik düzenlemeler ile belirsiz alacak ve kısmi davalarda zamanaşımı nedeniyle hak kaybı yaşanmaması adına düzenlemeler yapıldı.

Vesayet altındaki kişilerin malvarlığının satışında UYAP'a entegre elektronik satış portalı devreye alınırken, noterlik evraklarının güvenli elektronik imzayla mahkemelere gönderilmesinin önü açıldı. Ses ve görüntü aktarımıyla duruşmalara katılımın kapsamı genişletildi. Bilirkişiye başvurulması sınırlandırılırken istinaf aşamasında giderilebilecek eksiklikler nedeniyle dosyaların gereksiz şekilde ilk derece mahkemelerine dönmesinin önüne geçecek düzenlemeler yapıldı.

Paketle gelen düzenlemelerden biri de hukuk mevzuatında yer alan "suça sürüklenen çocuk" ifadesinin, "adli süreçteki çocuk" olarak değiştirilmesi oldu. Düzenleme ile ağır suçlarda ceza ve infaz rejimi yeniden ele alınırken, ailelerin bakım ve gözetim sorumluluklarının güçlendirilmesi, sosyal inceleme raporlarının daha etkin kullanılması ve çocukların dijital risklerden, bağımlılıktan ve ihmale bağlı risklerden korunması yönünde de yeni mekanizmalar oluşturuldu. Ayrıca, çocuk hakkında kamu davası açıldığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının bilgilendirilmesi öngörüldü.

e-Devlet üzerinden 32 hizmet vatandaşların kullanımına sunuldu

Yargı süreçlerini hızlandırmak ve adalete erişimi kolaylaştırmak amacıyla adalet hizmetlerindeki yeni teknolojiler vatandaşın kullanımına sunuldu. UYAP 3 projesiyle adalet portallarının arayüzleri modernize edildi.

Yapılan çalışmalarla son 6 ayda 7 kurumla 11 yeni entegrasyon tamamlandı. 65 kurum ve kuruluşla 211 entegrasyona ulaşılırken e-Devlet üzerinden 32 hizmet vatandaşların kullanımına sunuldu.

İç kaynaklarla geliştirilen Adalet e-İmza uygulaması kullanıma alınarak dışa bağımlılığın azaltılması, veri güvenliğinin artırılması ve lisans maliyetlerinde tasarruf sağlandı. Adalet SSO sistemi yenilendi, 81 ilde adliyelerde Güvenli Uzaktan Yardım Uygulaması devreye alındı. Bu dönemde 11 bin 895 yeni donanım dağıtıldı, 21 bin 212 elektronik imza sertifikası yenilendi, 3 bin 366 elektronik imza kart okuyucusu hizmete sunuldu ve 2 bin 235 kesintisiz güç kaynağının bakımı tamamlandı.

e-Duruşma sistemi de 81 ilde ve tüm hukuk mahkemelerinde kullanıma sunuldu. 5 bin 831 hukuk mahkemesinde 5 milyon 764 bin 548 e-duruşma gerçekleştirildi. Ayrıca 841 bini aşkın mahkeme kararı ücretsiz erişime açıldı.

Ayrıca, vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını hızlı ve güvenli bir şekilde iletebilecekleri "Alo Adalet 135" hattı da 1 Eylül itibarıyla pilot illerde devreye alındı.

Lojman kapasitesi yüzde 6,43 artırıldı

Bakan Gürlek döneminde, fiziki ve kurumsal altyapıyı güçlendirme adına da çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda 30 farklı mahalde yaklaşık 370 bin metrekare arsa tahsisi sağlanarak, adli tıp tesislerinden personel eğitim merkezlerine kadar yaklaşık 1,6 milyon metrekarelik proje çalışması yürütüldü. Adalet personeline yönelik lojman kapasitesi de yüzde 6,43 artırıldı.

Bu dönemde, yeni mahkemeler de kurularak, vatandaşın adalete erişiminin kolaylaştırılması hedeflendi. Adli yargıda 150, idari yargıda 4 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildi. Önceden kurulması kararlaştırılanlarla birlikte adli yargıda 201, idari yargıda 3 mahkeme faaliyete geçti.

Malatya Bölge Adliye Mahkemesinin kurulmasıyla bölge adliye mahkemesi sayısı 18'e yükselirken, Edirne'de ise bölge idare mahkemesi kuruldu. İstinaf teşkilatında 32 hukuk ve 43 ceza olmak üzere 75 yeni daire faaliyete geçirildi.

Yeni kurulan ilk derece mahkemeleriyle de adli yargıda 10 bin 711 olan mahkeme sayısı 10 bin 861'e, idari yargıda ise 324'ten 330'a yükseltildi.

563 iade talebi

Son dönemde, uluslararası adli işbirliği kapsamında 377'si adi suçlar, 186'sı terör suçları olmak üzere toplam 563 iade talebi 44 ülkeye iletildi, 30 ülkeden 211 kişinin Türkiye'ye iadesi gerçekleştirildi.

Terör suçları kapsamında 142 kişi hakkında 16 ülkeye iade talebi ve 158 kırmızı bülten talebi iletildi. 16 ilde Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Büroları kurularak işlemlerin daha hızlı ve koordineli yürütülmesi amaçlandı.

Uluslararası çocuk kaçırma vakalarında vatandaşların haklarını ve başvuru yollarını öğrenebilmesi amacıyla "Çocuğun İadesi" ve "Çocukla Şahsi İlişki Kurulması" başvurularına yönelik dijital rehber de erişime açıldı.

Havalimanı adliyelerinde 415 kişi hakkında işlem

Bakan Gürlek döneminde, Antalya, İzmir Adnan Menderes, Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanlarında 24 saat esasına göre nöbetçi savcı, hakim ve katip görevlendirilerek yakalama, ifade alma, sorgu, müddetname, infaz ve serbest bırakma işlemlerinin havalimanlarında gerçekleştirilmesi sağlandı.

Bu kapsamda son 6 ayda 385 adli olayda 415 kişi hakkında işlem yapıldı.

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışma sayesinde de adli işlemler nedeniyle vatandaşların uçuş kaçırma ve seyahat mağduriyetleri önlendi.

Mağdur ve kırılgan gruplara destek verildi

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine 5 yeni müdürlük eklendi. Hizmet ağı 81 ilde 183 adliyeye ulaştırıldı, son 6 aylık sürede 136 bin 437 kişiye bilgilendirme, yönlendirme ve psikososyal destek sunuldu.

Adli Görüşme Odalarında 13 bin 162 ifade ve beyan alındı. Çocuk Görüşme Merkezlerinde 9 bin 291 dosyada 191 bin 401 işlem gerçekleştirildi. İşitme engelli vatandaşların adli hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla Görüntülü Bilgilendirme ve Yönlendirme Uygulaması geliştirilerek test aşamasına geçirildi.

Alo İcra Projesi için çalışmalar başlatıldı

Bakan Gürlek döneminde, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından icra hizmetlerinde dijitalleşme ve tasfiye çalışmalarına hız verildi.

Yediemin depolarındaki 18 bin 568 malın 17 bin 228'i tasfiye edilerek atıl ekonomik değerin yeniden ekonomiye kazandırılması sağlandı. e-Satış sistemiyle 16 bin 110 dosya kapsamında 19 bin 394 taşınır ve taşınmaz mal elektronik ortamda satıldı.

Merkezi Takip Sistemi üzerinden 803 bin 255 dosya açılırken, iş yükü yüzde 25 azaltıldı. Çalışmalar kapsamında küçük miktarlı borçlarda 5,5 milyon dosya, varlık yönetim şirketlerinin alacaklı olduğu 581 bin 44 dosya tasfiye edildi.

Ayrıca, vatandaşların icra hizmetlerine tek noktadan erişebilmesi amacıyla da Alo İcra Projesi için çalışmalar başlatıldı.

8 bin 568 hükümlü ve tutukluya kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi verildi

Bakan Gürlek döneminde, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun çalışmalarıyla, hükümlü ve tutukluların tahliye sonrası hayata daha güçlü hazırlanması adına çalışmalara ağırlık verildi.

Son 6 ayda tutuklu ve hükümlülere yönelik 8 bin 587 kurs düzenlenirken, aynı dönemde 1650'si kadın olmak üzere 56 bin 963 hükümlü ve tutuklu üretime katıldı.

Kamu ve özel sektör işbirlikleriyle 4 bin 234 hükümlü ve tutuklu gerçek çalışma ortamında mesleki deneyim kazandı. Sıfır atık çalışmaları kapsamında geri dönüşüm tesislerinde 673 ton atık geri dönüştürüldü.

Adalet Mesleki Eğitim Merkezi sayısı 67'den 73'e çıkarılırken, 8 bin 568 hükümlü ve tutukluya kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi verildi.

Adli Tıp'ta 506 bin 522 dosya incelendi

Adalet Bakanı Gürlek'in göreve gelmesinin ardından son 6 aylık dönemde İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından insan haklarının korunması, ihlal iddialarının etkin şekilde takip edilmesi ve ulusal ve uluslararası insan hakları mekanizmaları nezdindeki süreçlerin güçlü biçimde yürütülmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde 2026'da 428 başvuruda savunma hazırlandı.

Aynı dönemde, savunma süreci devam eden derdest başvuru sayısı 5 bin 151 olurken, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde icra denetimi devam eden 464 davadan 19'unun icra süreci de kapatıldı.

Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurularda Bakanlığa görüş için iletilen 2 bin 977 başvurunun 2 bin 848'i gönderildi. Tazminat Komisyonunca karara bağlanan 11 bin 795 dosyanın ödeme süreci takip edildi.

Bakanlık bünyesinde kurulan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığınca da savunma ve afet planları güncellendi.

İç Denetim Birimi Başkanlığınca ilk derece mahkemelerinde hedef süre uygulaması, cumhuriyet başsavcılıklarındaki ihtisas büroları ile hakim ve savcı yardımcılığı sistemi kapsamlı şekilde incelendi. Bugüne kadar 29 denetim raporu, 88 danışmanlık raporu ve 10 bilgi notu olmak üzere toplam 127 rapor hazırlandı.

Ayrıca, Adli Tıp Kurumunda da son 6 ayda 1 yeni Grup Başkanlığı, 5 İhtisas Dairesi ve 11 Adli Tıp Şube Müdürlüğü faaliyete geçirildi. Böylelikle kurumun hizmet ağı 16 Grup Başkanlığı, 69 İhtisas Dairesi ve 161 Şube Müdürlüğüne ulaştı. Bu dönemde 506 bin 522 adli dosya incelenerek mütalaa ve adli rapor düzenlendi.