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TRT Haber 10.09.2026 14:15

İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konuta başvuru şartları belli oldu

İstanbul'da TOKİ tarafından sağlanan 15 bin kiralık konuta başvuru şartları belli oldu. 14 Eylül'de başvuruların alınacağı projenin ilk etap teslim tarihi ekim ayı olarak planlandı. Kiralık konutların hangi ilçelerde verileceği ve kira bedelleri de netleşti.

İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konuta başvuru şartları belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon Uzunkum Millet Bahçesi Temel Atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ek olarak, 15 bin kiralık konutun yakında vatandaşlarla buluşacağını söyledi.

 

İlçeler belli oldu

Tüm hukuki altyapının hazırlandığını söyleyen Bakan Kurum, kiralık konutların; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy ilçelerinde olacağını açıkladı.

Vatandaşlardan 3 yıllığına kiralanabileceğini ifade eden Bakan Kurum, "3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kura ile belirleyeceğiz" dedi.

 

18 yaşını tamamlamış, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Başvuracak kişinin en az 1 yıl İstanbul’da ikamet ediyor olması gerekiyor. Tapuda herhangi bir konutu olan kişiler başvuru gerçekleştiremeyecek.

Kiralık konutların fiyatları

Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak, piyasayı dengelemek adına da 4 ayrı büyüklükteki evlerimizi, piyasa rayiçlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" dedi.

1+1 konut için 10 bin lira, 2+1 konut için 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi. 3+1 konutlar 15 bin, 4+1 konutlar ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla kiralanacak.

 

Bakan Kurum sözlerini şöyle tamamladı:

"Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. 14 Eylül'de başvuruları alacağız. Hemen hak sahiplerini tespit edeceğiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte ilk bin 71 kiralık konutumuzun anahtarlarını Ekim ayı içerisinde teslim edeceğiz. Bu adımımızla zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da düşüreceğiz.

Kimsenin barınma kaygısı çekmediği, yuvaların huzurla dolduğu bir Türkiye için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Konut Murat Kurum Sosyal Konut Projesi TOKİ
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