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Dünya
AA 10.09.2026 14:07

Cezayir, BAE ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdı

Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerini bitirme kararı aldığını açıkladı.

Cezayir, BAE ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdı

Cezayir Dışişleri Bakanlığının açıklaması ülkenin resmi haber ajansı APS'de yayımlandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına yönelik tüm yolların tükenmesinin ardından BAE ile diplomatik ilişkilerin bugün itibarıyla kesildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BAE'nin artan kışkırtıcı ve düşmanca eylemleri karşısında Cezayir, büyük bir itidal ve yüksek bir sorumluluk duygusuyla hareket etmiştir. Devletler arası ilişkileri yöneten ilkelere tam saygı ruhuyla, BAE tarafının dikkatini çekmek ve bu esef verici, haksız davranışların doğurabileceği vahim sonuçlar konusunda kendilerini uyarmak için hiçbir çabadan kaçınılmamıştır."

Yapılan birçok uyarıya rağmen BAE'nin bu eylemlerinde ısrarcı olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu eylemlerin "iki egemen devlet arasındaki ilişkiler çerçevesinde artık kabul edilebilir, katlanılabilir veya cevapsız bırakılabilir sınırları aştığı" kaydedildi.

Açıklamada, bu doğrultuda ikili ilişkileri korumaya yönelik tüm yolların tükendiği ve Cezayir hükümetinin BAE ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığı belirtildi.

Söz konusu kararın resmi olarak tebliğ edilmesi için BAE'nin Cezayir Büyükelçisinin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarılan açıklamada, büyükelçiye karara uyması ve ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanındığı bildirildi.

Cezayir, Şubat 2026'da BAE ile 2013 yılında imzaladığı hava hizmetleri anlaşmasını iptal etmek üzere resmi prosedürleri başlattığını duyurmuştu.

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