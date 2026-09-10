İspanya tarihinin en sıcak yazını geçirdi

Aşırı sıcak havaların en fazla etkili olduğu ülkelerin başında gelen İspanya, tarihinin en sıcak yaz mevsimini geçirdi.

Başbakan Yardımcısı, Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanı Sara Aagesen, 2026 yazının ülke tarihinde şimdiye kadar kayıtlara geçen en sıcak yaz olduğunu duyurdu.

İspanya Meteoroloji Enstitüsünün (AEMET) verilerini basınla paylaşan Aagesen, bu zamana kadar sıcaklık rekorunu elinde bulunduran 2025 yazına oranla bu yaz ortalama sıcaklığın 0,3 derece daha yüksek olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Aagesen, yaz döneminde İspanya'da ortalama sıcaklığın 24,5 santigrat derece olduğunu ve neredeyse her üç günden ikisini teşkil edecek şekilde toplamda 61 günün sıcak hava dalgasında geçtiğini vurguladı.

"Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştık. Tek bir yaz içinde neredeyse iki ay aşırı sıcaklarla geçti. Kayıtlara geçen en sıcak yıl." diyen İspanyol Bakan, "hem bugünkü hem de gelecek nesillerin ülkeyi daha iyi korumasını sağlamak amacıyla, iklim acil durumunu ele alacak ulusal bir mutabakat" çağrısında bulundu.

Aagesen, şunları söyledi:

"İklim değişikliği karşısında dayanıklılığımızı artırmalıyız. İklim değişikliğini inkar etmeye ya da siyasi açıdan ağırdan almaya vaktimiz yok. Siyasi güçler arasında bir mutabakata varmamız gerekiyor. Halen vaktimiz var. Riskleri ve etkileri önleyebiliriz. Vatandaşlar, sadece iklimin değiştiğini ya da yazların zaten hep sıcak olduğunu duymaktan çok daha fazlasını hak ediyor. İklim değişiklikleri, açıkça fosil yakıtlara aşırı bağımlılığa dayalı bir modelin sonucudur."

İspanya'da 1961 yılından bu yana hava durumu ile ilgili günlük resmi istatistikleri tutan AEMET, bu yaz döneminde ortalama sıcaklığın 24,5 santigrat derece olduğunu ve bunun, 1991-2020 dönemi ortalamasının 2,4 derece üzerinde olduğunu kaydetti.

AEMET, İspanya'da en sıcak 10 yaz mevsiminin 7'sinin 2015 yılından bu yana gerçekleştiği bilgisini de paylaştı.

İspanya'da aşırı sıcaklara bağlı ölümler arttı

Diğer yandan Avrupa şehirlerindeki iklim değişikliği ve sağlık göstergelerini analiz eden Lancet Countdown Europe'un raporuna göre, İspanyol şehirlerinde aşırı sıcaklara bağlı ölümler 1991–2000 dönemine kıyasla 2015 ile 2024 yılları arasında yüzde 95,4 arttı.