Uyuşturucudan tütün mamullerine, elektronik eşyadan tarihi eserlere...

Kaçakçılıkla mücadele pek çok alanda sürüyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılında yapılan kaçakçılık operasyonlarıyla ilgili verileri paylaştı.

"4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya yakaladık"

Bakan Pekcan, uyuşturucuda 5 rekor yakalama yapıldığını söyledi:

"2020'de gümrük muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi, 2019 yılında 8,7 ton yakalamanın yüzde 11,5 üzerine çıktık. 10,8 milyon paket kaçak sigara ele geçirdik. Toplam 705 bin litre kaçak alkollü içki yakalaması gerçekleştirdik."

Ticaret Bakanı Pekcan, kaçakçılıkla mücadelede 4 milyarı geçtiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Geçen yıl 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik. 2019'daki 3 milyar yakalama rakamını 2020'de yüzde 40 artırarak 4 milyar 403 milyon liraya ulaştık."

"2020 yılında yaklaşık 780 milyon lira usulsüzlük ortaya çıkarıldı"

2020'de yaklaşık 40 milyon yolcunun gümrük kontrol işlemleri yapıldı, 6 milyon araç da kontrollerden geçti. Akaryakıt kaçakçılarına da göz açtırılmadı.

Bakan Pekcan şunları söyledi:

"Akaryakıt özel ekibi bugüne kadar yürütülen çalışmalarda yaklaşık 5,5 milyar lira tutarında usulsüzlük ortaya çıkardı ve 12,4 milyar tutarında sahte fatura tespit etti. Bu kapsamda 2020 yılında yaklaşık 780 milyon lira usulsüzlük ortaya çıkarıldı."

Pekcan, kaçakçılığın kararlılıkla mücadele edilmesi gereken bir suç olduğunu belirtti, "Mücadelemiz büyük bir gayretle sürecek" dedi.