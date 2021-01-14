Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığının Twitter hesabından 2020 yılı belgede sahtecilik operasyonlarına ilişkin görüntü ve bilgilerin yer aldığı video paylaşıldı.

Geçen yıl düzenlenen 2 bin 48 operasyonda 4 bin 565 zanlıya adli işlem uygulandı, 23 bin 550 sahte belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, plaka vb.) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 139'u tutuklandı.