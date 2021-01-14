Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
2020'de 23 bin 550 sahte belge ele geçirildi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, 2020'de 23 bin 550 sahte belge ele geçirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığının Twitter hesabından 2020 yılı belgede sahtecilik operasyonlarına ilişkin görüntü ve bilgilerin yer aldığı video paylaşıldı.
Geçen yıl düzenlenen 2 bin 48 operasyonda 4 bin 565 zanlıya adli işlem uygulandı, 23 bin 550 sahte belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, plaka vb.) ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 139'u tutuklandı.
2020 Yılı "Belgede Sahtecilik" Operasyonları@EmniyetGM #KOM #MaliŞube #Operasyon pic.twitter.com/GW9jeyYvKv— KOM Daire Başkanlığı (@KomDaire) January 14, 2021
Etiketler: Kaçakçılık
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