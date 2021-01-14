İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işletmede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, içerideki 17 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve maske takmadıkları için idari para cezası kesti.

17 kişiden 16'sı hakkında kumar oynadıkları gerekçesiyle işlem başlatıldı.

Yapılan aramada çöp kutusunda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabanca sahibi ile kumar oynattığı tespit edilen kişi hakkında da adli işlem yapıldı.