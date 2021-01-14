Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 11:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kumar operasyonunda 59 kişiye 267 bin 349 TL ceza
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de, bir tavuk çiftliği ile kahvehanede, kumar oynayan 59 kişiye, toplam 267 bin 349 TL ceza kesildi. 6 kişi hakkında da kumar oynamak için yer temin etme suçundan adli işlem başlatıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır ilçesi Havuzbaşı Mahallesi'ndeki tavuk çiftliği ile Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye, sokağa çıkma kısıtlamasında kumar baskını düzenledi.
İki adreste 59 kişi tombala oynarken yakalandı. 59 kişiye, 'Kumar oynamak, sosyal mesafe kurallarını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, maske takmamak ve kapalı alanda tütün ürünü tüketmek' suçlarından toplam 267 bin 349 TL ceza kesildi.
Ayrıca, 6 kişi hakkında ise 'kumar oynamak için yer etme' suçundan soruşturma başlatıldı. Zanlılardan biri hakkında ayrıca 'mühür bozma' suçundan tutanak tutuldu.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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