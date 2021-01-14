Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da kaçak silah operasyonu: 73 tabanca ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'da bir araçta yapılan aramada 73 kaçak tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ateşli Silahlar Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, bir araçta yüklü miktarda silah bulunduğu ihbarını aldı.
Harekete geçen polis ekipleri, belirlenen araçta yaptıkları aramada, 73 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve mermi ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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