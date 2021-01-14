Çin’den getirilen CoronaVac’ın sağlık kuruluşlarına dağıtımının tamamlanmasının ardından aşılama başladı. İlk etapta sağlık çalışanlarına vurulacak aşılar, bugün vurulmaya başlandı.

Adıyaman Sağlık Müdürü Erdoğan Öz’ de sağlık çalışanlarıyla birlikte aşı oldu. Aşı olacak sağlık çalışanlarının önce ateşi ölçüldü, sonra aşıları yapıldı.

Adıyaman Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, aşının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “Hem ülkemizde hem dünyada tüm yaşamı etkileyen virüs pandemisi var. Bu salgının önüne geçebilmenin tek yolu da şuan için aşı yaptırmaktır. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına devam etmektir. İnşallah bu günleri de geride bırakacağız” dedi.

Sağlık çalışanları da aşı ile birlikte bu salgının sona ermesi temennisinde bulundu.