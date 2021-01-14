İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesi olan İsmail Karabiber, memleketi Suşehri'ndeki ada için 8 milyon TL fiyat belirledi. Her yıl düzenli olarak ekilip, biçilen 1000 dönüm araziye sahip adada ev de bulunuyor.

Sivas Suşehri'nde Devlet Su İşleri'nce (DSİ) 2005 yılında Kelkit Çayı üzerine kurulan Kılıçkaya Barajı’yla birçok arazi, sular altında kaldı. Baraj gölünün oluştuğu bölgede rakımı yüksek olan 1000 dönümlük bölge ise çevresinin sularla kaplanmasıyla ada haline dönüştü.

Ada, DSİ tarafından ihale usulü satışa çıkarıldı. İhaleye ortaklarıyla giren Sivaslı iş insanlarından İsmail Karabiber, kendisi dâhil 6 ortak olarak adayı satın aldı. Daha sonra buraya 1 kilometrelik bağlantı yolu da yaptıran Karabiber, adayı tarım amaçlı kullanmaya başladı.

Adada şeker pancarı, nohut, arpa ve patates gibi tarım ürünleri yetiştiren Karabiber, üzerinde ev de bulunan ada için internet üzerinden satış ilanı verdi.