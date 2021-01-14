İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan çeteye operasyon düzenledi.

6 ay boyunca takip edilen çetenin, “Terör örgütü PKK ve FETÖ’ye yapılan operasyonda, ev aramalarında kimliğiniz çıktı. Adınız terör olaylarında kullanılabilir. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz polise verin” sözleriyle vatandaşlardan para istediği tespit edildi.

Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da dolandırıcıları yakalamak için operasyonlar düzenlendi.

33 kişi tutuklandı

12 ilde 10 vatandaşı yaklaşık 900 bin TL dolandıran çete üyelerini yakalamak için düzenlenen operasyonlarda 33 kişi tutuklandı.

Polis, yaptığı operasyonla, 12 ilde 15 vatandaşın toplam 914 bin TL dolandırılmasının önüne geçti.

Milli değerleri şifre olarak kullanmışlar

Ekipler, yürüttükleri soruşturma sonucunda, dolandırıcıların mağdurlarla buluşma esnasında kullandıkları parola ve şifrelerin ‘vatan’, ‘bayrak’ ve ‘millet’ gibi milli değerler olduğunu da ortaya çıkardı.