İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Çiğdem Göçer ve kızı S.G. yalnız yaşayan Bülbül Kocaoğlu'nun evine "Biz senin komşunuz, yardım etmeye geldik" diyerek girdi.

Anne ve kızı, "Bereket getirir, paralarının yanına koy" diyerek verdikleri zarfla Kocaoğlu’nun biriktirdiği 6 bin lirasının yerini öğrendi.

Dolandırıcılar, yanlarında getirdikleri meyve suyunu Kocaoğlu’na vererek bir bardak getirmesini istedi. Kocaoğlu mutfağa gidince anne ve kızı, 6 bin lira olan zarfı alarak kaçtı. Parasının çalındığını anlayan Bülbül Kocaoğlu, komşularına haber verdi.

30 saatlik kamera görüntüleri izlendi

İhbar üzerine adrese gelen hırsızlık bürosu ekipleri, şüphelileri tespit etmek için adrese geliş gidiş istikametlerindeki 10 farklı güvenlik kamerasından yaklaşık 30 saat görüntü izledi.

Plakası belirlenen otobüsteki güvenlik kamerasından şüphelilerin Çiğdem Göçer ve kızı olduğu anlaşıldı. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çiğdem Göçer tutuklandı, kızı ise serbest bırakıldı.

"Doktor paramı çaldılar"

Yaşadığı şokun ardından kapısını ve penceresini dahi açmaya korktuğunu belirten Bülbül Kocaoğlu, “Doktora gitmek için harçlığımdan artırdığım 6 bin TL’yi çaldılar. Kulaklarım duymuyor, gözüm görmüyor ve düştüğüm için kafama 13 dikiş atıldı. Dikişi aldırmak için doktora gidecektim ama kimlik kartımı da çalmışlar. Paramı aldınız anladım da kimlik kartımdan ne istediniz? Şikayetçiyim" dedi.