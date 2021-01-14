Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da DEAŞ operasyonu: Irak uyruklu şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Bolu'da, terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresi için çalışma yürüttü.
Ekipler, terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu Adil Salim İbrahim A'yı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: DEAŞ Terörle Mücadele
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