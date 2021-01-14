Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için operasyon başlatıldı.

Ekipler, PKK’ya yardım yaptığını ve örgüt mensuplarının verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini tespit ettiği 8 şüpheliden 7’sini gözaltına aldı.

Jandarma sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin, 6’sı tutuklanırken 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.