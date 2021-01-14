Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 10:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’da PKK operasyonu: 6 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır’da terör örgütü PKK/KCK’ya yardım sağladıkları tespit edilen kişilere operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için operasyon başlatıldı.
Ekipler, PKK’ya yardım yaptığını ve örgüt mensuplarının verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini tespit ettiği 8 şüpheliden 7’sini gözaltına aldı.
Jandarma sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin, 6’sı tutuklanırken 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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