Olur Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve 40 kadın kursiyer tarafından dokunan Karnavas bezinden üretilen baş örtüsü, seccade, şal, el çantası, sırt çantası, cecim ve cüzdan gibi ürünler Japon kadınlarının beğenisine sunulacak.

"İlk etapta 20 bin dolarlık satış yapıldı"

Olur Kaymakamı İlker Eker, Halk Eğitim Merkezi’ndeki 40 kadın kursiyer tarafından üretilen birbirinden güzel ürünlerin iş insanı Ali Uçum tarafından Japonya'ya götürüleceğini söyledi.

Kursiyerlerin önümüzdeki günlerde çok daha güzel işler çıkaracaklarına inandığını söyleyen Kaymakam Eker, "İlk etapta 20 bin dolarlık satış yapıldı. Ürünleri Japonya'ya götürecek olan iş insanı Uçum, ürünleri çok beğendi. Çalışmalarımız devam ediyor. Olur'daki kadınlarımızın el emeği, göz nurlarının Japon kadınlar tarafından kullanılacak olması sevindirici" diye konuştu.

“Bizim gibi Japon kadınlar da bu ürünleri beğenecek”

Halk Eğitim Merkezi’nde yöre kadınları tarafından üretilen ürünleri gördüğünü ve çok güzel bulduğunu söyleyen Japonya'daki MÜSİAD Kars Dış İlişkiler Başkanı Ali Uçum şunları söyledi:

"Olur Halk Eğitim Merkezi’ndeki 40 kadın kursiyer yaklaşık bir yıldır Karnavas bezinden yaptığı ürünleri götürmek için buradayız. Ürünleri gördük ve çok beğendik. Bizim gibi Japon kadınlar da bu ürünleri beğenecek. Olur'un Karnavas bezi Japon pazarında yerini bulacaktır. Burada kadınlarımızın üreteceği tüm ürünlere talibiz. Kadınlarımızın daha güzel işler yapacağına inanıyorum."

MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir de bölge insanının istihdamına katkı sağlamak için başlattıkları projeleri devam ettirerek, ekonomiye katkıda bulunacaklarını belirtti.