Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul ve bölgenin doğusunda aralıklı sağanak bekleniyor. Tekirdağ'ın doğusunda sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne'nin güney kesimlerinde karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların hissedilebilir şekilde, 8-10 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, sabah saatlerinde zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.