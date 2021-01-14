İzmir'in Konak ilçesinde Muhammed Sabri S., park halindeki 2 polis aracının camlarını kırdı. Saldırının ardından kaçmak isteyen şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'yangın', 'tehdit', 'hakaret 've 'açıktan hırsızlık' gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

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Emniyetteki ifadesinde, polis otolarına tutuklanmak için zarar verdiğini söylediği öğrenilen şüphelinin "Devlet Malına Zarar Verme" suçundan adliyeye sevk edileceği açıklandı.