Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 09:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Polis araçlarına zarar verdi: Tutuklanmak istedim
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de park halindeki 2 polis otosunun camlarını kıran şüpheli yakalandı. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheli, ifadesinde tutuklanmak için polis otolarına zarar verdiğini söyledi.
İzmir'in Konak ilçesinde Muhammed Sabri S., park halindeki 2 polis aracının camlarını kırdı. Saldırının ardından kaçmak isteyen şüpheli, kısa sürede yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'yangın', 'tehdit', 'hakaret 've 'açıktan hırsızlık' gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.
[Fotoğraf: DHA]
Emniyetteki ifadesinde, polis otolarına tutuklanmak için zarar verdiğini söylediği öğrenilen şüphelinin "Devlet Malına Zarar Verme" suçundan adliyeye sevk edileceği açıklandı.
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