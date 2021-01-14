Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi, bir kişi yaşamını yitirdi.
Nevşehir'den Avanos istikametine seyir halinde olan A.K., idaresindeki otomobil, Taşocağı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarına devrildi.
Olay yerine gelen polis, yolda güvenlik tedbiri alırken, 112 acil servis ekipleri kazada yaralanan, araç sürücüsü A.K., ile beraberindeki F.I.'yı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Yaralılardan A.K.'nın tedavisi sürerken, F.I, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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