Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 09:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İnşaatta bulunan taşın Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlendi
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da inşaat çevre düzenleme çalışmalarını izleyen bir kişi iş makinesinin topraktan bir taş çıkardığını gördü. İncelemelerde taşın Erken Roma Dönemi’ne ait mezar steli olduğu belirlendi.
Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Kurtuluş Mahallesi 9. Sokak'ta oturan Erdoğan Tunaboylu, apartman inşaatının çevre düzenlemesini izlediği sırada iş makinesinin bir taş çıkardığını gördü, polis ekiplerine durumu bildirdi.
Adrese giden polis, taşı görünce durumu Nilüfer Belediyesi Kültür Müdürlüğü ekiplerine söyledi.
[Fotoğraf: DHA]
Ekiplerce yapılan ilk incelemede taşın Erken Roma Dönemi’ne ait mezar steli olduğunu değerlendirildi.
2 bin yıllık olduğu tahmin edilen mezar steli, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Taşın, incelenmek üzere arkeoloji müzesine götürüleceği öğrenildi.
Etiketler: Tarihi Eser Roma Dönemi
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