Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Kurtuluş Mahallesi 9. Sokak'ta oturan Erdoğan Tunaboylu, apartman inşaatının çevre düzenlemesini izlediği sırada iş makinesinin bir taş çıkardığını gördü, polis ekiplerine durumu bildirdi.

Adrese giden polis, taşı görünce durumu Nilüfer Belediyesi Kültür Müdürlüğü ekiplerine söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Ekiplerce yapılan ilk incelemede taşın Erken Roma Dönemi’ne ait mezar steli olduğunu değerlendirildi.

2 bin yıllık olduğu tahmin edilen mezar steli, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Taşın, incelenmek üzere arkeoloji müzesine götürüleceği öğrenildi.