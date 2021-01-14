Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı artışının geçen aylarda yüzde 125'i bulduğu Hatay’da, Sağlık Bakanlığı’nın 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulamasında koronavirüs vaka yoğunluk haritası, kırmızıdan yeşile dönmeye başladı.

Kentteki vakaların her geçen gün düştüğü ve hastanelerdeki yükün azaldığını söyleyen Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat, vatandaşlara rehavete kapılmaması yönünde uyarıda bulunarak, "Bu tek dalga değildi, tekrardan bunlar yaşanabilir" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Tedbirler artırıldı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarının Aralık 2020’de yüzde 125 arttığı Hatay’da üst düzey önlemler alındı.

Hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uyan kent sakinlerinin büyük bir bölümünün hafta içi de sosyal izolasyonu tercih etmesi ve hatta bazı esnafın kepenk kapatması sayesinde vakalar yüzde 15'e kadar düştü.

"Rehavete kapılmayın" uyarısı

Hastane yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 90’dan yüzde 55’e geriledi. İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, aldıkları önlemler için vatandaşlara teşekkür etti.

Hastanelerdeki yükün azaldığını ancak rehavete kapılmamak gerektiğini kaydeden Hambolat, "Kasım sonu, aralık başında yaşadığımız pik sürecini gayet düzenli ve kontrol edilebilir bir seviyeye çekebildik. Bu tek dalga değildi, tekrardan bunlar yaşanabilir ki, ocak sonu, şubat başı, mart başı dikkatli olunması gereken zamanlar. Bu süreçleri yaşadığımız dönemde, biz insanların ne dedikleri ile değil, işimizle meşgul olmak" dedi.