Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, geçen yıl Kasım ayında günlük 1500'lere ulaşan pozitif vaka sayısının şu an 50'nin altına kadar düştüğünü söyledi.

Öğütlü "Çok şükür Türkiye genelinde alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte sosyal mesafe kurallarına ve hijyene de önem gösterilerek çok düşük sayılara geldik" dedi.

"Pozitif vaka sayıların 1500’lere ulaştığı günler oldu"

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, kentte kasım ayında vaka sayılarının yüksek rakamlara ulaşıldığını belirterek, "Pozitif vaka sayıların 1500’lere ulaştığı günler oldu. Çok şükür Türkiye genelinde alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte sosyal mesafe kurallarına ve hijyene de önem gösterilerek çok düşük sayılara geldik. Hastanelerimizdeki hasta sayılarımız, yoğun bakımda yatan hasta sayılarımız ve entübe sayımız çok azaldı. Dolayısıyla ölüm oranları çok düştü. Biz de bu oranı sıfıra indirme gayretindeyiz. Bunun için de aşılamanın çok hızlı bir şekilde yapılması lazım. İnşallah aşılamayla birlikte Türkiye olarak bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"Aşılamayı çok kısa sürede bitireceğimize inanıyoruz"

Aşı konusunda da açıklama yapan Öğütlü, "Aşılama ile ilgili 15 günlük süremiz var. Fakat biz çok daha hızlı bir şekilde aşılama işlemini tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü dünyadaki sağlık ağı en kuvvetli olan ülkelerden bir tanesiyiz. Biz de Sakarya olarak bütün hazırlıklarımızı ve planlamamızı yaptık. Sürecin başlamasıyla birlikte aşılamayı çok kısa sürede bitireceğimize inanıyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle aşılama sonuçlanana kadar tedbirlere aynı şekilde devam etmelerini maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda tekrardan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çünkü bu hastalığın tek bir tedavisi var ve bu da aşı ve tedbirler" diye konuştu.