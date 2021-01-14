Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda kar yağıyor
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
2 gündür aralıklarla yağan ve sabaha karşı yeniden başlayan kar, Bolu Dağı'nın Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini artırdı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunu kullanan sürücüler yağış nedeniyle dikkatli ilerliyor.
[Fotoğraf: AA]
Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyaran trafik polisleri, kış lastiği olmayan araç sürücülerinin Bolu Dağı kesimini kullanmamasını istedi.
Etiketler: Kar Yağışı Yağış Kış Lastiği Trafik
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