Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sığınmacıları taşıyan midibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde sığınmacıları taşıyan midibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Sığınmacıları taşıyan Şükrü Ş. idaresindeki midibüs, TEM Otoyolu'nda bir tırla çarpıştı. Kazada, 1 sığınmacı olay yerinde hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Aralarında sürücü Şükrü Ş.'nin de bulunduğu yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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