Genç karetecilerin antrenörü Murat Kaya gelecek aylarda yapılacak milli takım seçmelerine hazırlandıklarını söyledi:

“Pandemiden dolayı antrenman yapamıyorduk. Çocukların evde oturmalarından dolayı biraz tembellik oluştu ve Mardin’in dar sokaklarında çocukların kas gelişimini etkileyecek merdiven koşusu yaptırıyoruz. Müsabakaların yapılacağı günü bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda milli takım seçmelerinin yapılacağını öngörüyoruz.Bu nedenle milli takım seçmelerini kazanmamız için çocuklarımızın şimdiden müsabakalara hazırlanması gerekiyor.”

Genç karateci Enes Ömer Yıldızoğlu, Hüseyin Çaça ve Abdullah Can, gelecek aylarda yapılacak milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 20 yaş altındakiler 13.00- 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Bu süreçte çalışmalarını hem evlerinde hem de kısıtlamadan muaf oldukları saatlerde, antrenörleri Murat Kaya eşliğinde kentin tarihi ve dar sokaklarında antrenman yaparak sürdürüyor.