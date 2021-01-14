Kuvvetli sağanaklara bağlı olarak debisi bir günde 20 kat artan ve taşması sonucu yatağının yakınlarındaki tarım arazilerini, bazı köy yollarını sular altında bırakan Tunca Nehri'nde su seviyesindeki düşüş başladı.

Debisi 211 metreküp/saniye ile pik seviyeye ulaşan Tunca Nehri, 193 metreküp/saniye seviyelerine geriledi.

[Fotoğraf: AA]

Tunca için kırmızı, Meriç için sarı ikaz

Meriç Nehri'nde ise yükseliş devam ediyor. Nehrin debisi 870 metreküp/saniye seviyesine ulaştı.

Tunca için kırmızı, Meriç için sarı ikaz ise geçerliliğini koruyor.

AFAD, her iki nehir için de taşkın ve su baskını tehlikesinin akşama kadar devam edeceği uyarısı yaptı.