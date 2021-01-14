Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de tünel inşaatında yangın: 8 işçi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Gülnar ilçesindeki tünel inşaatında çıkan yangında dumandan etkilenen 8 işçi tedavi altına alındı.
Mersin'deki Sipahili Mahallesi'nde yapımı devam eden T3 tünelinde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen işçiler D.A.D, M.K, F.K, O.K, M.K, K.M, H.K ve A.A, Aydıncık ve Silifke'deki hastanelerde tedavi altına alındı.
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Yangın
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